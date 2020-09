Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati! Matrimonio da sogno e sfarzoso sul Lago di Como per la celebre ereditiera e il famoso dj e produttore discografico olandese. Nozze da mille e una notte per l’ex giudice di The Voice of Italy e il noto artista nella splendida Villa Balbiano, una delle più affascinanti dimore della Tremezzina circondata da un parco sontuoso e si affaccia direttamente sul lago. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno pronunciato il fatidico “sì”. A due anni dalla nascita del loro amore sono diventati marito e moglie!

Elettra Lamborghini e Afrojack sposi – Foto: Instagram

Abito a sirena che giocava sulle trasparenze, con tanto di velo, per la sposa. Abito nero, classico ed elegante per lo sposo. Come testimoni di nozze, Elettra ha scelto le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia (assente l’altra sorella, Ginevra), mentre lo sposo ha avuto al suo fianco il migliore amico.

L’organizzazione del matrimonio vip dell’anno è stata curata nei minimi dettagli da Enzo Miccio, wedding planner e noto volto tv.

Presenti circa cento persone, a cui i futuri sposi hanno chiesto di effettuare un test Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio per festeggiare in tutta serenità. Tra gli invitati personaggi del mondo dello spettacolo e del web.

La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, e il suo neo marito sono al settimo cielo.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione!