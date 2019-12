Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano: l’annuncio su Instagram

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano. Il suo miglior amico Nick Van de Wall, 31enne dj e produttore discografico olandese diventerà molto presto suo marito. L’annuncio del matrimonio su Instagram ha entusiasmato e galvanizzato i fan della coppia vip del jet set europeo.

La bellissima notizia è stata annunciata dalla giudice di The Voice of Italy sul suo profilo Instagram. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, ha pubblicato due foto: una che la ritrae con il fidanzato e l’altra in cui mostra l’anello.

La regina italiana del twerking ha dichiarato: “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarmi… è la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’aver trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me”.

SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI ELETTRA LAMBORGHINI

Auguri!