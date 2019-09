Elettra Lamborghini ha paura delle persone quando è da sola. La giurata di The Voice of Italy 2019 ha voluto raccontare la sua grande fobia ai suoi follower di Instagram. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, ha confessato: “Sapete che sono la prima a scherzare, ma stavolta voglio dirvi una cosa. Non lo dico e cerco di non farlo notare ma da quest’anno io ho sviluppato una paura per le persone atroce”.

“Soffro da matti, cerco di non farlo vedere – ha dichiarato Elettra -. Sto malissimo ma sono sempre col sorriso. Ho paura delle persone soprattutto quando sono da sola perché se io vado a trovare la mia cavalla e voglio stare da sola nel mio posto sicuro, non mi aspetto ci siano persone che vogliono fare foto con me”.

La regina italiana del twerking ha poi aggiunto: “Quando le persone violano questi posti sicuri, mi sento in ansia e scappo per mettermi in uno stanzino”.

La fidanzata del dj olandese Afrojack, che nasce all’anagrafe come Nick Van de Wall ed è un musicista di professione, ha però specificato che questa situazione non si verifica negli ambienti di lavoro: “A un instore o a un concerto, so che aspetto persone quindi non ho problemi”. Elettra ha poi risposto a una mamma-fan dispiaciuta perché la cantante non si era fermata per un autografo a sua figlia: “Non volevo scappare, io stavo male!”.

