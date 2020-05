Elettra Lamborghini senza veli sul web? La reazione dell’ereditiera e cantante

Elettra Lamborghini è apparsa senza veli sul web? La reazione dell’ereditiera e cantante italiana non si è fatta attendere. La compagna di Nick Van de Wall, 31enne dj e produttore discografico olandese conosciuto con lo pseudonimo Afrojack, ha messo in guardia i suoi follower, affermando che scaricando tali immagini si riceverebbero invece dei virus, e ha anche affermato che per episodi simili alcune ragazze si sarebbero suicidate.

La regina del twerking Elettra Lamborghini si è sfogata su Instagram Story. L’ex giudice di The Voice of Italy ha dichiarato: “Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”.

La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, ha sottolineato che le foto in cui sarebbe ritratta in déshabillé sarebbero tutte false, e che molto spesso si tratterebbe di fotomontaggi realizzati ad arte attraverso le sue foto in bikini.

Per quanto riguarda il suo matrimonio con Afrojack, Elettra ha confermato che non è stato rinviato ma si celebrerà a settembre 2020. Per le nozze si è affidata al wedding planner Enzo Miccio per organizzare al meglio il giorno più bello della sua vita.

Secondo alcune indiscrezioni pare che le nozze si celebreranno presso la villa in stile neogotico veneziano, realizzata i primi del Novecento dall’architetto Luigi Rovelli.