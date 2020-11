Eliana Michelazzo massacra Selvaggia Roma su Instagram: audio e chat scottanti

Eliana Michelazzo ha massacrato nuovamente la sua ex amica Selvaggia Roma su Instagram Story, pubblicando audio e chat scottanti. Un tempo erano grandi amiche, ma da quando è esploso lo scandalo Mark Caltagirone il loro rapporto si è incrinato rovinosamente. Eliana Michelazzo ha più volte accusato Selvaggia Roma di averle rubato la borsa di Chanel da 4500 euro, un portafoglio di Valentino, gli orecchini di Bulgari e le ciabatte LV.

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

Eliana Michelazzo vs Selvaggia Roma: guerra senza sconti

Diversi mesi fa Eliana aveva rivelato sui social: “Basta adesso metterò uno screenshot dove dimostrerò delle cose. Sei andata a fare una serata romantica e sei stata pagata. […] Se lo fai per mestiere fatti regalare le cose buone così non prendi quelle degli altri”. E poi ancora: “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Incontriamoci da qualche parte e mi riporti quello che mi hai rubato. Le ciabatte che tu avevi a Capri erano un pezzo unico ed erano mie. Io mi faccio il cu** da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Tu invece sei una ladra di mer**. Ma la borsa di Chanel da 4.500 euro? Avevo due testimoni che sanno che era mia. Anche le ciabatte che mi hai rubato, ho il codice di acquisto e ti farò una denuncia. Ti sei presa anche le mie mutande, approfittatrice, ladra. Dai carabinieri ci son andata io cara Sabrina (Selvaggia è il nome falso) ma le ladre coprono anche il vero nome”.

Eliana Michelazzo va di nuovo all’attacco di Selvaggia Roma

Ora l’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, è tornato di nuovo all’attacco su Instagram Story contro l’ex concorrente di Temptation Island. Infatti ha pubblicato delle foto che sembrano arrivare da una chat Whatsapp e un audio che pare di Selvaggia. Nella clip in questione si sente: “Ho fatto bingo sono una potente cavolo. Sono proprio potente, ancora devo farci l’amore. Quindi adesso lo sto seguendo. Io sono con la mia macchina e lo sto seguendo, lui è davanti con la sua. Comunque devo dire che non è nemmeno brutto“.

Eliana Michelazzo e il filmato CHOC ? pic.twitter.com/54wuUyIcBw — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Inoltre Eliana ha riservato all’ex corteggiatrice dell’ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, anche una canzone dal titolo inequivocabile…