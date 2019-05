Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: Vladimir Luxuria e Gabriel Garko testimoni di nozze

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate. Vladimir Luxuria e Gabriel Garko sono stati scelti come testimoni di nozze del matrimonio vip dell’anno. Dopo 8 anni d’amore, domenica 19 maggio la famosa attrice e l’attivista per i diritti gay hanno detto sì nel resort dello chef Antonello Colonna, a Labico, poco fuori Roma.

Eva ha scelto un abito cipria, senza maniche e dalla gonna morbida. Imma ha optato per un completo blu. A firmare entrambi gli abiti, Enzo Miccio che ha curato anche l’organizzazione delle nozze vip.

Per Imma si tratta del primo matrimonio. Eva Grimaldi invece è già stata sposata con Fabrizio Ambroso: è durata sette anni. L’ex deputata di Rifondazione Comunista Vladimir Luxuria è stata scelta come testimone di nozze da Imma, mentre, il sex symbol del cinema e della televisione italiana Gabriel Garko è stato scelto dalla collega nonché ex fidanzata Eva Grimaldi.

Le foto esclusiva del matrimonio lesbo del jet set italiano sono state pubblicate dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ma Luxuria ha soddisfatto le numerose richieste di amici e follower, e ha voluto condividere alcuni scatti del matrimonio che la ritraggono con le spose vip e con l’altro testimone di nozze Gabriel Garko sul suo profilo Instagram.

Alle nozze di Eva e Imma hanno preso parte diversi personaggi famosi dello show business italiano: dalla conduttrice tv Paola Perego alla cantante neomelodica Nancy Brilli, dalla showgirl ed ex modella Elenoire Casalegno alla famosa artista Bianca Atzei.

Congratulazioni e felicitazioni a Imma ed Eva anche da parte della nostra redazione. Auguri!