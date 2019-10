Eva Robin’s va a nozze con una donna. La dichiarazione dell’attrice transessuale a Vieni da me di Caterina Balivo ha stupito davvero tutti. Eva, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è nata a Bologna il 10 dicembre 1958. Il suo nome d’arte Eva Robin’s deriva dal personaggio di Eva Kant, del fumetto Diabolik, alla quale i suoi amici dicevano che somigliasse, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins.

La cantante e attrice ha confessato a Caterina Balivo di essere vicinissima al matrimonio. «Sono lì lì per sposarmi – ha confidato Eva -. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta: vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte».

Eva non ha mai fatto ricorso alla chirurgia, ma ha soltanto assunto ormoni femminili da adolescente che hanno alterato lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. L’ex fiamma di Vittorio Sgarbi ha poi parlato della sua sessualità: «L’ho capito nell’adolescenza. Ebbi la fortuna di avere un vicino infermiere, che gestiva il reparto degli ormoni in ospedale: a 14 anni mi facevo iniettare questi ormoni per bloccare la crescita maschile. Mia mamma non sapeva nulla».

E sul rapporto con i suoi genitori ha detto: «Mia madre è l’uomo che non sono stata io: è stata tosta, l’ho vista solo due volte in gonna, dava del filo da torcere. È stata la prima pecora nera della famiglia. Mio padre era birichino, non gli bastava mai una donna. Ho conosciuto alcune sue donne».

Redazione-iGossip