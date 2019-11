Federico Fashion Style piace a uomini e donne: “Mia figlia è nata grazie all’inseminazione artificiale”

Federico Fashion Style piace a uomini e donne. Sulla sua velata omosessualità si è scritto e detto molto negli ultimi anni. L’autore del libro “Il Salone delle Meraviglie” è fidanzato con Letizia. La coppia ha una figlia che è nata grazie all’inseminazione artificiale.

L’hair stylist Federico Lauri, diventato famoso grazie al programma su Real Time intitolato Il Salone delle Meraviglie, ha parlato della sua vita privata e familiare alla rivista di cronaca rosa Chi.

“Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato – ha spiegato -. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”. Federico Fashion Style ha sottolineato: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: Fatelo, perché è una cosa normale, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia. La piccola è anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”.

L’hair stylist ha affermato di essere molto corteggiato: “Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Letizia ormai ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Per me è fondamentale rendere felici le donne”.

Redazione-iGossip