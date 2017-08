Fedez ha provato ogni tipo di droga tranne l’eroina

Fedez ha confessato durante un’intervista rilasciata al suo collega J-Ax per il mensile Millenium de Il Fatto Quotidiano di aver provato ogni tipo di droga, tranne l’eroina. Una lunga intervista in cui il fidanzato della fashion blogger Chiara Ferragni ha parlato senza filtri e censure di attualità, politica, musica e vita privata.

Per quanto riguarda l’uso delle droghe, il celebre e pluritatuato rapper ha confessato: “Ho provato qualsiasi tipo di droga, tranne l’eroina. Ora sono sobrissimo. Non riesco nemmeno a bere tre bicchieri di vino insieme. Comunque ho provato tutto – ha sottolineato Fedez -, tranne appunto l’eroina. Io e i miei amici non fumiamo nemmeno le canne, anche se la gente della mia età è cresciuta facendosi di Mdma e tanta bamba (cocaina, ndr)”.

Durissimo il suo commento in merito allo stato di salute del rap italiano e non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa… “Una volta avevi tutti gli altri rapper che ti leccavano il cu.. – ha spiegato – volevano tutti firmare un contratto. Ora hanno tolto la mano. La signora Paola Zukar, per esempio, manager di Fabri Fibra, ha scritto in un libro che io da ragazzo sono andato a cercarla e lei, siccome produce solo musica di qualità, mi avrebbe detto no. La verità è che il primo artista che mi contattò per un featuring fu Marracash, uno dei suoi. E poi mi chiamò lei. Fui io a decidere di non firmare, consapevole che la Zukar spingesse solo Fibra. D’altra parte, se lei fa solo musica di qualità, mi chiedo perché abbia prodotto Moreno“.

C’è spazio anche per la politica… Lui si è schierato più volte a favore del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e anche in questa intervista ha spiegato le ragioni del suo endorsement al M5S. “Destra e sinistra erano già morte quando ero adolescente – ha detto il rapper – Dai giovani, che comunque non hanno una visione nitida di ciò che succede, è sempre stato inteso tutto come un miscuglio unico. Tutto veniva e viene visto come una merda. Merda ovunque, sia a destra che a sinistra. […] Io non sono il portavoce del M5S. Ho sempre ritenuto che al suo interno ci fossero delle cose che non funzionano. Eppure, nonostante tutto, io trovavo e trovo in loro la soluzione meno peggiore”.

Non poteva di certo mancare una domanda sulla storia d’amore di Fedez con la modella e fashion blogger Chiara Ferragni che finisce sempre al centro del gossip. Il matrimonio del cantante con la fashion blogger è dietro l’angolo, anche se le voci e le indiscrezioni sul loro amore si sprecano… “Senti – ha chiesto J-Ax – ma te che sei sempre a farti le foto con la fidanzata per poi postarle sui social, ma il tempo per scopa.. lo trovi?”. Fedez ha risposto sorridendo: “Ma secondo te?”.