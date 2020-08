Flavio Briatore e Daniela Santanchè, l’amaro sfogo: “Ci stanno massacrando”

Flavio Briatore e Daniela Santanchè sono al centro di aspre e durissime polemiche e critiche per aver snobbato e sminuito le misure restrittive del Governo Conte e per il chiacchieratissimo “giallo” sulla prostatite dell’imprenditore e manager italiano. La senatrice di Fratelli d’Italia ha protestato contro la scelta dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte di chiudere le discoteche dando vita a un ballo scatenato con il suo compagno.

Flavio Briatore e Daniela Santanchè – Foto: Instagram

Inoltre alcuni giorni fa è spuntato il video, diventato subito virale, che ritrae Nek con un microfono in mano in mezzo a tante persone, senza distanziamenti né mascherine, proprio al locale della senatrice Daniela Santanchè, il Twiga, a Forte dei Marmi (Lucca). Travolto dagli attacchi social, Nek ha poi chiesto scusa.

L’ex parlamentare del Popolo delle Libertà ha poi annunciato alcuni giorni fa al programma tv di La7 In Onda che Flavio Briatore non ha il Covid-19, ma la prostatite, scatenando l’ironia e gli sfottò del popolo della rete.

In realtà Briatore ha realmente contratto il Covid-19 e ha scelto di trascorrere la quarantena nella lussuosa dimora milanese proprio di Daniela Santanchè.

Ora la senatrice della destra italiana è corsa ai ripari. “Ci stanno massacrando – ha detto Daniela al Twiga -. Io e Flavio Briatore siamo molto utili come armi di distrazione di massa dai tanti problemi che ha questa nazione. Le nostre spalle sono grosse”.

Tra l’altro dal palco del Twiga la padrona di casa ha voluto lanciare un appello ai suoi ospiti ad essere prudenti, per quanto l’intero personale del locale abbia effettuato il tampone risultando negativo: “Se volete bene al Twiga e anche un po’ a me, stasera non potete ballare e gentilmente vi chiedo di rispettare le misure, che magari non ci piacciono e possiamo pure contestarle, però dobbiamo essere responsabili”.

