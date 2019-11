Flavio Briatore smentisce la relazione con Benedetta Bosi: Selvaggia Lucarelli critica Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ha pubblicamente smentito la relazione d’amore con Benedetta Bosi al settimanale di cronaca rosa Novella 2000. Dopo le foto scoop pubblicate dalla rivista di gossip Chi, che lo ritraevano in dolce compagnia della giovanissima studentessa universitaria nelle sue lussuose dimore, il potente e ricco manager e imprenditore italiano ha precisato al direttore Roberto Alessi: “Benedetta? Ma va, è solo un’amica”.

Benedetta Bosi respinge le critiche e gli attacchi

«Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?», ha commentato un utente su Instagram. La studentessa universitaria ha spiegato: «L’intelligenza non invecchia mai». Qualcuno ha poi attaccato la ragazza scrivendo: «Che schifo. Vendersi per case e soldi: povero mondo». Benedetta ha asserito: «I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no».

Selvaggia Lucarelli critica Elisabetta Gregoraci

Per la verità anche l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, aveva criticato duramente questo presunto flirt del potente e influente imprenditore con Benedetta Bosi. La showgirl, conduttrice tv e mamma di Nathan Falco non aveva infatti utilizzato parole dolci nei confronti di questa nuova liaison di Briatore. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Elisabetta Gregoraci aveva così commentato gli scatti della neo coppia vip pubblicati dal settimanale di cronaca rosa Chi: «Fa rabbrividire».

Nella rubrica ospitata da Il Fatto Quotidiano e intitolata ‘Lettere Selvagge’, una lettrice ha analizzato questo gossip e ha chiesto un parere alla giurata di Ballando con le stelle. L’irriverente, pungente e abile scrittrice e giornalista ha sottolineato che questa situazione è molto simile a quella vissuta tanti anni fa da Elisabetta Gregoraci proprio con Briatore. Selvaggia Lucarelli ha poi sottolineato: “Non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere. Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni”.

