Flavio Insinna e Striscia la notizia: un nuovo capitolo della guerra infinita tra il conduttore tv di Affari tuoi e il tg satirico di Canale 5 è stato trasmesso ieri sera. L’inviato del programma tv di Antonio Ricci, Jimmy Ghione, ha intervistato un figurante tv che ha lanciato nuove accuse nei confronti del famoso e popolare presentatore Rai.

Il figurante tv di Affari tuoi ha dichiarato a Striscia la notizia: “Era un continuo sproloquio, umiliava i suoi collaboratori… ci sono state delle bestemmie e delle battute. A me che c’ho l’alopecia ha detto: ‘Oggi state mosci, guardate questo è entrato che sembrava Angelo Branduardi’… non mi sembra bello. Ha uno sdoppiamento della personalità che non ho mai visto, il dottor Jeckyl e mister Hyde. Un’altra volta ci ha detto: ‘Mi fate schifo, io da domani vi caccio via tutti, vado a Lampedusa, prendo i ne…, li metto qua e gli do 5 euro per uno, così risparmiamo pure’. Alcuni di noi hanno mandato lettere alla Rai e il giorno dopo lui ha detto in studio ‘me…’ poi si è rivolto a noi e ha detto ‘e adesso scrivete ai vertici Rai: Alle ore 18 Insinna ha detto me…”.

La guerra è esplosa qualche giorno fa quando Striscia ha trasmesso i fuori onda shock del conduttore tv di Affari tuoi che hanno indignato, amareggiato e deluso i fan del programma tv, i suoi follower e il popolo della Rete. Selvaggia Lucarelli ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che dopo questi fuori onda, Insinna ne esce male! La concorrente valdostana attaccata violentemente e gratuitamente dal presentatore tv spera che Flavio Insinna non conduca più programmi in televisione. Striscia la notizia l’ha criticato nuovamente riportando alcune frasi shock del suo libro intitolato Neanche con un morso all’orecchio, pubblicato nel 2012 dalla Mondadori. Insinna ha chiesto scusa a tutti su Facebook per poi passare al contrattacco, pubblicando alcuni video in cui attacca direttamente il tg satirico di Canale 5 ed Ezio Greggio.

A presto con nuove news e indiscrezioni sul caso Flavio Insinna!