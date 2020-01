Floriana Secondi e Moreno Merlo da una parte e Paola Caruso e Daniele Pompili dall’altra. Lo scontro tra le due ex coppie vip del jet set italiano è avvenuto durante l’ultima puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso. Uno spazio davvero infuocato con una raffica di scoop, tradimenti e presunti maltrattamenti ai danni del bambino dell’ex Bonas di Avanti un altro.

Dopo l’ultimo confronto in tv a due tra Floriana Secondi e Daniele Pompili, questa volta è andato in onda un confronto a quattro davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena.

Pompili accusa Floriana Secondi e Merlo

Daniele Pompili ha rivelato in diretta tv che Floriana e Moreno si vedono di nascosto da un mese.

«Siete due falsi – ha attaccato il giovane web influencer e modello -. Floriana mi devi dire a che gioco stai giocando? L’altra volta hai detto che mi volevi bene più che a un amico». Barbara D’Urso ha cercato di fare chiarezza sulla questione, ma sia Floriana sia Moreno hanno smentito il fidanzamento: «Sono tutte favole».

Tra Daniele e Moreno c’è stato un duro scambio di battute. Pompili ha poi sottolineato: «Quando Floriana si sentiva con me, dopo la discussione, Floriana mi ha detto: “Tanto se non ti fai avanti tu, si fa avanti Moreno”. Io l’ho preso anche come una provocazione, ho pensato che tanto voleva bene a me…».

Floriana Secondi va all’attacco di Paola Caruso

Ma le dichiarazioni shock le ha rilasciate Floriana. Che cosa ha dichiarato la vincitrice del Grande Fratello? L’ex gieffina è andata all’attacco dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola: «Il mondo è molto piccolo e stretto. Lei non è molto seria quando sta con le persone che dice di amare. Mentre lei stava con una persona, ne frequentava un’altra. E non sto parlando di Moreno, ma di una persona molto importante… Hai frequentato un certo Christian? Mentre frequentavi il padre di tuo figlio. Christian è un calciatore. Lei è bugiarda. Dentro i camerini sei in un modo – ha sottolineato l’ex gieffina -, fuori in un altro, anche negli affetti. Sono una madre, non dico nulla, però…».

Ma non è finita qui! Le accuse avanzate da Floriana nei confronti di Paola sono davvero molto pesanti e gravi poiché interessano anche il figlio dell’ex Bonas di Avanti un altro avuto dall’ex compagno Francesco Caserta. Secondo Paola, Moreno avrebbe mostrato a Floriana i video girati a casa di Paola.

Floriana ha confermato e ha poi rivelato: «Sì, io e Moreno ci conosciamo da dieci anni. Nei video si vede lei che bestemmia, che tratta male il bambino in una piscina, spinge la madre il giorno del battesimo. I video non sono stati girati di nascosto». Paola ha annunciato che sporgerà querela nei confronti di Floriana.

Il caso non finisce, di certo, qui!