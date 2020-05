Francesca Cipriani ipnotizzata da Giucas Casella a Pomeriggio 5: la lettera toccante al padre

Francesca Cipriani è stata ipnotizzata da Giucas Casella a Pomeriggio 5 durante l’ultima puntata del programma tv di Barbara D’Urso. Ieri è stata trasmessa in replica la puntata di Ciao Darwin di Paolo Bonolis con Francesca Cipriani nelle vesti di madrina dei bucatini. Inoltre l’ex concorrente super maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi è finita al centro della cronaca rosa per una lettera molto toccante indirizzata a suo padre e pubblicata sul settimanale Di Più.

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Francesca Cipriani ipnotizzata in diretta da Giucas Casella

L’ex gieffina ed ex pupa è stata ipnotizzata da Giucas Casella a distanza, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale. In Honduras è successo più di una volta con il suo tocco magico, ridestandola con quell’intramontabile “quando lo dico io”. Francesca ha iniziato a urlare e a grattarsi, tra lo stupore del pubblico da casa e l’ironia pungente del popolo del web.

E VOI LI SENTITE I MOSQUITOSSSSS? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/amuSw8Id95 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 29, 2020

La sua lettera al padre

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

La simpatica ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani ha raccontato un aspetto inedito del suo rapporto con i genitori a Di Più. Suo padre dopo il divorzio dalla moglie, ha deciso di lasciare per sempre l’Italia e di trasferirsi negli Stati Uniti. La vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione ha voluto lanciare un appello al padre dalle pagine del settimanale: “Questo distacco papà mi ha creato problemi… ho sentito di non avere più il mio punto di riferimento, perché tu papà sei stato il mio supereroe e senza di te mi sono sentita perduta… forse tutti gli errori che ho fatto dipendono dalla tua assenza. Vorrei che tu fossi di nuovo al mio fianco per prendermi per mano, come hai fatto poche volte da bambina“.

