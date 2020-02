Francesca Costa vittima di furto: lo sfogo della mamma di Nicolò Zaniolo

Francesca Costa è stata vittima di un furto. La mamma del calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, ha pubblicato sui social lo scatto che documenta il furto. Che cosa è successo?

I ladri hanno aperto la sua automobile per smontare e rubare la carrozzeria interna. La mamma di Zaniolo ha accompagnato la foto con la seguente didascalia: “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese”.

Non è la prima volta che la bellissima e sensuale mamma vip subisce un furto. Lo scorso anno nel giro di poco più di un mese, prima le era stata rubata l’auto (restituita dopo pochi giorni) e poi era stata rapinata per strada.