Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma, a Ogni Mattina: “Mi scambiano per un criminale”

Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma, ha spiegato le ragioni del suo trapianto di barba a Ogni Mattina su TV8. Al programma tv condotto da Andrea Volpe, l’ex concorrente di Temptation Island ha potuto raccontare la sua esperienza alle prese con la chirurgia estetica: “L’intervento è andato super bene solo che questo tipo di operazione ha come effetto collaterale che per un periodo di tempo hai il volto sfigurato. Anche adesso è molto gonfio”. Il web influencer romano Francesco Chiofalo, soprannominato Lenticchio dalla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, aveva un po’ di paura per il risultato del suo ultimo intervento.

Francesco Chiofalo – Foto: Instagram

Francesco Chiofalo e il trapianto di barba

Chiofalo ha annunciato nei giorni scorsi via social di volersi sottoporre dal prossimo gennaio ad altri interventi chirurgici. Perché Lenticchio si è sottoposto a questo intervento? “Avevo una sorta di pizzetto tipo un bambino di terza media – ha rivelato Francesco -. Io purtroppo sono sempre stato glabro ma il discorso della barba nasce da un discorso non narcisistico”. Francesco ha raccontato che quando è per strada la gente che non lo riconosce come personaggio pubblico tenderebbe a scambiarlo per “un poco di buono, un criminale”. Per questo ha pensato che la barba “potesse addolcire il mio aspetto che dal vivo non è rassicurante”.

Francesco Chiofalo e la stoccata a Selvaggia Roma

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo – Foto: Facebook

Alcuni giorni fa Chiofalo ha rivelato che la sua ex fidanzata (mediatica?) Selvaggia Roma è “folle”. In un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000, l’ex concorrente di Temptation Island si è scagliato duramente contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Lei è solo una folle che non sa più cosa inventare pur di rovinarmi la vita. Sa parlare solo di me, non ha altri argomenti. Da quando tra noi è finita, ne ha combinate di tutti i colori”.

Lenticchio ha poi raccontato: “Selvaggia ha contattato tutte le donne che stavano con me, compresa la mia attuale fidanzata Antonella Fiordelisi. L’intenzione era di farsele amiche per poi screditarmi e farci lasciare”.

Francesco Chiofalo si è detto sicuro che Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip 5 parlerà malissimo di lui poiché a suo dire avrebbe un’ossessione: “Selvaggia, mi spiace dirlo, è sfortunata… è stata maltrattata da chiunque tranne che da me. Ci siamo lasciati da quasi cinque anni e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”.

Sarà proprio così? Che cosa ne pensate?