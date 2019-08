Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi, ma rifila una stoccata a Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo è andato a convivere con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, ma non ha dimenticato le dichiarazioni pesanti della sua ex compagna storica Selvaggia Roma. Lenticchio ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV in cui ha parlato della convivenza con Antonella e della sua ex storica.

“Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella – ha confidato l’ex concorrente di Temptation Island -. È una bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza”.

Il pluritatuato Francesco Chiofalo ha poi attaccato la sua ex Selvaggia per alcune sue dichiarazioni shock rilasciate durante uno dei periodi più brutti della sua vita.

“L’ho dimenticata, non voglio più avere alcun rapporto con lei – ha dichiarato Chiofalo -. Per me lei ad oggi è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte. La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c’è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei – ha concluso Francesco – ho chiuso per sempre”.

Ora nel suo cuore c’è spazio soltanto per Antonella Fiordelisi. A presto con nuove news e indiscrezioni sulla coppia.

Redazione-iGossip