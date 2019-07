Gabriel Garko e Gabriele Rossi bellissimi e inseparabili al 71° Galà della Croix-Rouge. I due sexy e affascinanti attori italiani hanno presenziato all’evento della Croce Rossa del piccolo principato, facendosi vedere insieme in diverse occasioni.

L’attore Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, non hanno sfilato insieme sul red carpet, ma separati. Abiti super chic e look impeccabili per i due splendidi attori.

Visualizza questo post su Instagram Serata meravigliosa…. #gabrielgarko #montecarlo Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 28 Lug 2019 alle ore 6:13 PDT

Rossi e Garko hanno condiviso alcuni scatti della serata di gala sui rispettivi profili Instagram, scambiandosi like. Sul web si è subito scatenato nuovamente il rumor sulla loro presunta relazione d’amore gay.

Visualizza questo post su Instagram #actor #gabrielerossi #croixrouge #thanks #montecarlo #monaco Un post condiviso da Gabriele Rossi (@gabrielerossioff) in data: 26 Lug 2019 alle ore 2:34 PDT

Le dichiarazioni di Garko sul suo rapporto con Rossi

Dopo la fine della storia d’amore del sex symbol della tv e del cinema italiano con Adua Del Vesco, Garko e Rossi sono davvero affiatatissimi e unitissimi. Alcuni mesi fa il celebre attore protagonista di numerose fiction tv di successo aveva parlato del suo rapporto con Rossi al settimanale di cronaca rosa Chi:

parlò della questione ai microfoni del settimanale Chi. “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno – aveva aggiunto -, la questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.

Visualizza questo post su Instagram Un bacio da milano…#gabrielgarko @gabrielerossioff #milano #work #aperitivo Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 14 Lug 2019 alle ore 11:32 PDT

Secondo diversi fan non c’è neanche bisogno che facciano coming out, anche perché ormai il loro sentimento d’amore che li unisce sarebbe davvero palese. Resta il fatto che amici o fidanzati che siano, Garko e Rossi sono davvero irresistibili e rappresentano il sogno erotico di tantissime donne e uomini!

Redazione-iGossip