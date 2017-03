Gabriella Pession a 40 anni si sente una donna migliore

Gabriella Pession compirà 40 anni il prossimo 2 novembre. L’attrice italiana con cittadinanza statunitense è una delle grandi protagoniste della fiction tv di Raidue, La Porta rossa. Ha recitato in diversi film e fiction tv di successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriella dopo la sua travolgente love story con il collega Sergio Assisi si è fidanzata nel 2012 con l’attore irlandese Richard Flood, da cui ha avuto un figlio di nome Giulio, nato nel luglio 2014. A settembre 2016 la coppia vip si è sposata a Portofino. Ora la bellissima mamma vip ha rilasciato una lunga intervista a Intimità in cui ha parlato della sua carriera, della sua storia matrimoniale con Flood e di tanto altro ancora!

“Mutare pelle non è facile – ha rivelato l’attrice -, specie per una come me ancorata al passato, che ha paura dei cambiamenti. Infatti mai avrei pensato di avere un bambino così a breve, di sposarmi, anche se, per carità, avevo già una bella età, non è che avrei potuto aspettare tanto per diventare mamma. Però vivevo proprio in una dimensione diversa, prima di conoscere mio marito. Poi, invece, è capitato tutto molto velocemente e ora ho questo mio nucleo familiare e una prospettiva diversa dalla quale guardo alla vita, una prospettiva che non conoscevo nemmeno a livello familiare, i miei erano separati, io ho sempre vissuto solo con la mamma”.

Il cambiamento a livello familiare ha influito anche su quello lavorativo. “E la nuova Gabriella è diversa anche nei confronti del lavoro – ha raccontato la mamma vip – Ora non ho più voglia di banalità e di cose che mi annoiano, desidero solo fare lavori che abbiano un senso per me, come donna e come mamma. Recitare non è più un esercizio di egocentrismo. Sì, prima c’era il lavoro e basta. Troppo poco. Era anche un riempitivo, forse. Adesso no, adesso c’è Giulietto e sono molto più felice”.

Il grande merito di tutti questi cambiamenti è di suo marito Richard Flood. “Per avermi insegnato ad avere fiducia – ha spiegato Gabriella Pession – In vita mia non ho mai avuto fiducia in nessuno. Ho sempre avuto problemi d’insicurezza, paura che le persone magari mi lasciassero, che mi potessero tradire, per cui avevo enormi difficoltà nell’abbandonarmi all’altro, invece con Richard questo nodo l’ho sciolto. Dunque benedetto il set di Crossing Lines sul quale ci siamo conosciuti, un set importantissimo per me dal punto di vista professionale, ma soprattutto sentimentale”.

Fra qualche mese taglierò il traguardo dei 40 anni: “Li compirò il 2 novembre, manca ancora un po’, però sì, mi fanno effetto: il tempo è volato. E la velocità della vita è sorprendente e anche un po’ angosciante. Però non tornerei mai ai miei 20 anni, che sono stati difficili e burrascosi. Ora sono più tranquilla, serena, ho fatto pace con tante cose e ho anche un mio nucleo familiare. Per cui credo d’essere una donna migliore”.

Auguroni alla bellissima famiglia vip!