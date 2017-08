Gianluca Vacchi e i debiti: lui risponde in un video diventato virale

Gianluca Vacchi sta attraversando un periodo molto difficile della sua vita, tra i problemi con un istituto bancario italiano e i problemi di salute del futuro suocero (il papà della sua fidanzata Ariadna Gutierrez). Mr Enjoy ha accumulato un debito da 10 milioni di euro con il Banco BPM. L’istituto bancario, nato a gennaio dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, aveva concesso un prestito di 10 milioni e mezzo alla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui la star del web Gianluca Vacchi è amministratore unico. Siccome il prestito non è stato restituito il Banco BPM ha ottenuto il sequestro di beni. Sono stati pignorati yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso.

In passato il Kim Kardashian all’italiana aveva già avuto alcuni problemi con le banche, in particolar modo con la Popolare di Vicenza per una villa a Porto Cervo per la quale aveva ottenuto un mutuo da 6 milioni di euro non interamente restituito.

Ma lui come l’ha presa? Benissimo a giudicare dal video pubblicato sul suo profilo Instagram… Ha intona un passo della canzone di Jovanotti Le tasche piene di sassi, cantando: “Mormora, la gente mormora… falla tacere praticando l’allegria”.

Poi, davanti all’obbiettivo ha aggiunto: “Un saluto dalla Turchia, ci vediamo a Montecarlo stasera, a Saint Tropez domani”. Ha fatto il gesto di togliersi della polvere dalle spalle e infine, salendo a bordo di un aereo ha detto: “Enjoy”.

Intanto la sua compagna, la modella ed ex Miss Colombia Ariadna Gutierrez, ha pubblicato un video su Instagram dove ha chiesto ai suoi 2 milioni di follower di pregare insieme a lei per suo padre.

Diosito….?????cuando piensas que todo marcha bien y que no podrías pedirle más a la vida porque te ha llenado de tantas bendiciones y de vivencias maravillosas llega ese día….el día al que todos le huimos y que cree que pueda llegar jamás. Papito mío, lo que más quiero en la vida??estamos todos contigo en esta nueva etapa que acaba de comenzar pero con la ayuda de Dios va a terminar de una forma positiva??les pido a todos que oren mucho por el… mi familia y yo necesitamos de sus oraciones en estos momentos?? pido también prudencia en esta etapa difícil que llega a nuestra familia. Mucho amor para todos ?? Un post condiviso da Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) in data: 6 Ago 2017 alle ore 10:25 PDT