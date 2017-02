Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: amore a gonfie vele, altro che crisi

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi? Questa domanda torna in auge diverse volte ogni anno. Anche durante il Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi, questa indiscrezione è balzata agli onori della cronaca rosa poiché il cantautore napoletano era senza la sua fidanzata Anna Tatangelo e il figlio Andrea a Sanremo. Crisi? Rottura? Separazione? Nulla di tutto ciò! La loro storia d’amore procede a gonfie vele come ha spiegato l’artista campano durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Chi.

Dopo la cocente eliminazione a Sanremo 2017, Gigi D’Alessio ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Io ho capito che certi giornali hanno bisogno di mangiare. Forse dovrei essere io a dare le notizie così almeno non scrivono cazzate. Hanno detto che io e Anna eravamo in crisi perché non mi ha portato alla promozione del suo film: lo saremmo stati se mi ci avesse invitato! Dopo 12 anni stiamo ancora a parlare di noi, ma mi dovete dare atto che le cose le abbiamo sempre raccontate attraverso Chi: se volete una notizia vera su me e Anna comprate questo giornale. Non ho fatto servizi con lei e mio figlio perché a Sanremo sono venuto a fare musica. È ovvio che se vado a Disneyland ci vado con loro, con chi ci devo andare?”.

Ha poi parlato della sua nuova esperienza come conduttore tv di Made in Sud: “Non vado a fare il simpatico, ho accettato perché nel programma ci sarà anche la musica, quindi farò un po’ il vigile urbano, dirigerò il traffico. Ci saranno ospiti, duetti, la prima che vorrei avere è proprio la Mannoia che ama la musica napoletana. Intendo fare qualcosa di bello, nelle mie corde, e l’obiettivo è prendere Made in Sud e farlo diventare più nazionale, non tenerlo solo per il meridione. Altrimenti facciamo la fine della giuria di qualità”.

Per quanto riguarda la querelle mediatica sui soldi ricevuti in prestito da Valeria Marini, Gigi D’Alessio ha precisato: “Mi è dispiaciuto perché Valeria sa molto bene come ho perso i soldi, è quello che non mi va giù, più per lei che per quello che ha fatto l’ex marito (Giovanni Cottone, ndr)”.

Alcuni mesi fa la grande protagonista del Grande Fratello Vip 1 Valeria Marini aveva affrontato la questione durante un’intervista rilasciata al settimanale In Famiglia: Gigi è una persona che è stata coinvolta assieme a me in una serie di problemi – aveva spiegato l’ex gieffina e star tv Valeria Marini – In passato gli ho fatto una cortesia personale: l’ho fatto perché io non mi tiro mai indietro quando posso aiutare qualcuno. Per problemi legati ad altre persone, però, ci siamo ritrovati in una bega legale che io, credetemi, non avrei mai voluto. L’amicizia per me non ha prezzo. Non so cosa è successo – aveva proseguito l’attrice e stilista romana -, fatto sta che i nostri legali non si sono messi d’accordo. Sono questioni che non gestisco direttamente io. Il mio mondo è il palcoscenico. So che Gigi ha fatto interviste in cui ha detto cose che non sono né belle né vere. Io però conservo alcuni suoi messaggi in cui mi ringraziava. Sono una persona buona e generosa, sempre pronta ad aiutare chi mi è caro. L’amicizia, però, va rispettata e non può essere unilaterale. Ho provato per tanto tempo a chiamarlo, a trovare una via d’uscita, a tendergli di nuovo la mia mano, ma lui non mi rispondeva”.