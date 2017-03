Giorgia Gabriele sul fidanzato Gianluca Vacchi: “E’ un comunicatore ironico e semplice”

Giorgia Gabriele ha parlato del fidanzato Gianluca Vacchi durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. I testimonial del brand EFFEK al Pitti Immagine Uomo n. 91 sono molto seguiti, amati, apprezzati e anche invidiati sui social network. Il ricco e dandy imprenditore e la fidanzata Giorgia Gabriele erano in lizza come papabili candidati naufraghi all’Isola dei famosi 2017. Il re italiano dei social network e la sua compagna avevano rifiutato il reality show di Canale 5 perché come si leggeva in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Vacchi: “A seguito dei numerosi rumors che si sono susseguiti nei giorni scorsi, smentiamo in maniera categorica la notizia uscita su alcune testate giornalistiche riguardo ad una possibile partecipazione di Gianluca Vacchi al programma L’isola dei famosi”.

Il protagonista vip per eccellenza dell’estate 2016 era finito al centro del gossip per balli scatenati, video virali e ricovero in ospedale per il ricco, influente e popolare imprenditore. Di recente Mr Enjoy era stato ospite di diversi programmi tv, esaltando il culto di Vacchi.

Giorgia e Gianluca si stanno preparando per i balli dell’estate 2017! “È solo una questione di stagione – ha detto la fidanzata di Vacchi al Corriere della Sera – l’estate è più tempo di divertimento e di spensieratezza. Finito il periodo estivo e delle vacanze, si torna a fare i conti con gli impegni lavorativi che, nonostante quello che possa pensare la gente, ci sono. Poi certo, Gianluca è un grande comunicatore e riesce a comunicare dalle cose più serie a quelle più frivole con delle foto. E la gente ama la sua ironia: è inarrestabile”.

Ma che tipo di coppia è quella composta da Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele? “Sono una ragazza molto semplice e – ha sottolineato Giorgia al Corsera -, nonostante quello che può apparire dai social, lo è anche Gianluca. Siamo una coppia semplice. Assomigliamo a una t-shirt bianca, semplice e versatile. Può stare bene tutti i giorni con un jeans e diventa sexy la sera con una giacca da smoking. Così noi stiamo bene in casa, a cenare con gli amici ma anche fuori a un party più mondano. Anche Gianluca, che tutti vedono come un viveur dalla vita di lussi, è una persona semplicissima, non beve, non fuma. Certo, è uno spirito libero e adora divertirsi in modo sano ma in modo giocoso”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sull’imprenditore più trendy e social del nostro Paese!