Giorgia Palmas è apparsa radiosa e incinta con il pancione a Verissimo durante la prima puntata della nuova stagione del programma tv di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. La vincitrice dell’Isola dei famosi ed ex velina mora di Striscia la notizia ha svelato che il matrimonio con Filippo Magnini si celebrerà a dicembre.

Giorgia Palmas incinta con il pancione a Verissimo – Foto: Facebook

La coppia vip del jet set nazionale è in dolce attesa di una femminuccia. Per la showgirl si tratta del secondo figlio. Lei, infatti, è già mamma di Sofia, 10 anni, nata dalla precedente e lunga relazione d’amore della bellissima soubrette con l’ex calciatore e imprenditore Davide Bombardini. Giorgia Palmas non vede l’ora di abbracciare la sua bambina: “Lo abbiamo scoperto insieme a fine gennaio. È stato un lampo di luce che squarcia il cielo, una sensazione di amore e di vita molto forte. Mancano ormai poche settimane, partorirò a Milano, con tutti i controlli del caso. E Filippo Magnini sarà al mio fianco”.

Giorgia Palmas incinta con il pancione dietro le quinte di Verissimo – Foto: Facebook

Il matrimonio della coppia è stato rinviato a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. Fra pochi mesi pronunceranno il fatidico “sì”.

Giorgia ha rivelato a Silvia Toffanin: “Abbiamo grandi progetti, fra cui il matrimonio. Abbiamo dovuto rimandarlo per l’emergenza dovuta al Coronavirus, Non è così grave far slittare un matrimonio, ma ci sarà e sarà a dicembre. Nel frattempo abbiamo scoperto la novità più dolce, il nostro piccolo miracolo”.

Per Giorgia e Filippo è un anno davvero magico e indimenticabile!