Giorgia Palmas incinta di Fabio Magnini: l’annuncio su Instagram

Giorgia Palmas è incinta di Fabio Magnini. La bellissima notizia della gravidanza della showgirl e modella è stata annunciata su Instagram. Dopo un periodo davvero drammatico e travagliato per l’ex nuotatore, a causa della squalifica per doping e la successiva assoluzione piena da parte del Tribunale dello Sport di Losanna, ora Filippo Magnini è davvero al settimo cielo perché diventerà papà per la prima volta.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rinviato il matrimonio per colpa del Covid-19, ma sono entusiasti per l’arrivo del bebè.

Nel post condiviso su Instagram, Giorgia appare sorridente con il pancione accanto a Magnini e alla figlia Sofia, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore”.

Per poi aggiungere: “Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande #lanostraFamiglia”.

Auguri!