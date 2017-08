Giovanni Ciacci lancia il suo tour nelle piazze e nei centri commerciali della penisola. Il format è prodotto e realizzato dalla Alex Pacifico Management. Il famoso e popolare lookologo della trasmissione di Raidue Detto Fatto di Caterina Balivo. Un modo divertente e originale di riproporre al pubblico di centri commerciali, piazza cittadine, eventi e locali lo stesso spazio che occupa in tv. Al servizio, ovviamente, di tutti quelli che vorranno approfittare dell’occasione per i preziosi consigli.

In un’epoca in cui in molti cercano di rifarsi il look si tratta di un’iniziativa davvero incredibile. Il costumista, personaggio televisivo, cinematografico e teatrale, stylist è diventato un volto di riferimento della trasmissione Detto fatto dal 2013, trasformando persone comuni in vere star.

Nella sua carriera ha lavorato con registi di teatro e del cinema, da Giuseppe Patroni Griffi a Giorgio Albertazzi fino a Bigas Luna. Ha seguito gli shooting con i più grandi fotografi del mondo come Helmut Newton, Gianpaolo Barbieri, David LaChapelle… ma non solo. Ha collaborato a definire l’immagine di numerosi personaggi dello spettacolo, come Antonella Clerici (seguita anche nel Festival di Sanremo), Valeria Marini, Francesca Neri e Caterina Balivo.

“Tutte le donne vorrebbero cambiare – ha detto Ciacci -, ma non osano o non sanno farlo, vanno aiutate a conoscersi e valorizzarsi. Ogni donna è una storia a sé e va quindi guidata a trovare uno stile personale. I difetti e le imperfezioni devono diventare punti di forza del proprio look”.

Negli ultimi giorni Giovanni Ciacci ha lanciato la bomba gossippara a Pinocchio, popolare trasmissione di Radio Deejay condotta da Diego Passoni e La Pina: “Sento che state dando delle notizie, ma non date la notizia del giorno – ha detto Giovanni – Sta succedendo quello che noi tutti della cronaca rosa e del mondo dorato del gossip stiamo aspettando da tutta l’estate. Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino”.