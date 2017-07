Giovanni Conversano papà: Giada Pezzaioli ha partorito il piccolo Enea

Giovanni Conversano è diventato papà per la prima volta. La modella Giada Pezzaioli ha partorito il piccolo Enea. Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono al settimo cielo! La splendida notizia è stata annunciata ieri sui social dal neo papà vip. L’ex tronista di Uomini e Donne e conduttore tv ha condiviso un fiocco azzurro con il nome del baby vip sui suoi profili Facebook e Instagram e ha scritto: “In questi momenti ti passa la vita davanti… e capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto!!! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. #eneatiamiamo #benvenuto”.

Il modello e personaggio tv ha poi condiviso la prima foto social del figlio Enea, che lo ritrae tra le sue braccia: “La mia vita tra le braccia. Amore di papà. #tiamo”.

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano avevano scoperto il sesso del bebè durante la puntata del 15 marzo di Pomeriggio 5, condotto dalla reginetta di Mediaset Barbara D’Urso. L’ex tronista salentino di Uomini e Donne Giovanni Conversano aveva rivelato che il matrimonio era stato posticipato dopo aver scoperto la gravidanza della sua fidanzata.

A febbraio 2017 l’ex tronista pugliese aveva rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Vero in cui aveva espresso tutta la sua grande gioia. “Nello stesso giorno in cui abbiamo deciso di mettere al mondo il nostro bambino – aveva detto l’ex modello e conduttore tv -, questa nostra romantica missione è andata a buon fine. Per questo lo considero un bellissimo regalo dal cielo. Non che in passato non avessimo pensato di mettere su famiglia, anzi. Però, molto spesso, a causa dei nostri rispettivi impegni di lavoro, eravamo costretti a posticipare il tutto. Adesso, ovviamente non vedo l’ora che arrivi il giorno del parto e vedere per la prima volta negli occhi mio figlio“.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Enea anche da parte della nostra redazione!