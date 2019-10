Giulia Salemi scatena una raffica di polemiche per un commento su Francesco Sole e Giulia Cavaglià

Giulia Salemi ha scatenato una raffica di polemiche e reazioni in Rete per un banale e ironico commento sulla neo coppia vip del jet set italiano, formata dallo scrittore e youtuber Francesco Sole e dall’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto un messaggio carino e ironico sotto a un post di Sole.

Come ben ricorderete, Giulia Salemi è tornata single dopo la rottura dolorosa da Francesco Monte. Quest’ultimo è felicemente fidanzato con la modella pugliese Isabella de Candia, mentre, l’ex gieffina è ancora single.

CHI E’ ISABELLA DE CANDIA? BIOGRAFIA E CARRIERA DELLA FIDANZATA DI FRANCESCO MONTE

Sole e Cavaglià hanno gli stessi nomi di Monte e Salemi. Proprio per questo motivo la soubrette Giulia Salemi ha voluto scherzarci su: “Si sa che l’accoppiata Francesco e Giulia spacca! Spero che a voi vada meglio però… prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. W l’amour sempre e comunque”.

Apriti cielo! Polemiche e critiche a go go per un semplice e divertente messaggio social della modella italo-persiana. Molte fan dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente di Tale e Quale Show 2019 hanno duramente criticato Giulia perché tira sempre in ballo Monte.

La modella si è giustificata così su Instagram Story: “Ho fatto un commento ironico sotto la foto di Francesco Sole, che è un mio amico. Stavo ovviamente scherzando, l’ho anche scritto. I siti di gossip riportano una parola e tutti partono in quarta. Era una battuta, ripigliatevi un attimo che l’humor è gratis. Se ci scherzo io, scherzateci anche voi“. Purtroppo in alcuni casi diventa un’impresa quasi impossibile per hater e detrattori specializzati.

Redazione-iGossip