Giulia Salemi sulla rottura con Francesco Monte: “Sognavo l’amore e l’ho avuto, poi è andata così”

Giulia Salemi cerca di guardare avanti dopo la dolorosa rottura con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show, Francesco Monte. Per la bellissima showgirl e modella italo-persiana non è affatto facile e semplice. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è felicemente fidanzato da diversi mesi con la modella Isabella de Candia. L’ex gieffina Giulia è invece single.

La soubrette Giulia Salemi ha infatti dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Al GF Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri. Sognavo l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”.

La modella continua a credere nell’amore, ma ad una sola condizione: che l’uomo che le starà accanto, la accetti per ciò che è realmente senza tentare di modificarla. “Non devo dimostrare niente agli altri e non voglio permettere a nessuno di farmi sentire sbagliata, se mi volete sono così – ha fatto sapere l’ex gieffina -. Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei, nella vita ci si può migliorare, ma non si può tradire se stessi”.

In attesa dell’amore, si sta dedicando al lavoro e tra i suoi prossimi progetti lavorativi c’è una capsule collection per un importante brand di moda: “Sto facendo progetti sui social grazie a 1 milione di follower che mi vogliono bene e sono soprattutto femmine: più che power direi girl power – ha detto lei -. Anzi, presto dovrei disegnare una mia capsule collection per un marchio importante di moda e ho creato un mio filtro Instagram, che si chiama appunto power, che ci rende tutti più belli”.

