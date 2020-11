Giuseppe Cruciani sulla sua ex fidanzata Selvaggia Lucarelli: “Non dirò mai nulla, al contrario suo”

Giuseppe Cruciani non ha voluto rilasciare commenti o dichiarazioni sulla sua ex fidanzata Selvaggia Lucarelli durante un’intervista rilasciata a Moreno Pisto per il MotoFestival. Il conduttore radiofonico del programma di Radio24, La Zanzara, e la famosa giornalista de Il Fatto Quotidiano, scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle non sono rimasti in buoni rapporti.

Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli – Foto: Dagospia.com

Cruciani è semplicemente irremovibile sulla sua ex compagna Selvaggia Lucarelli: “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei”.

Il riferimento è a un’intervista rilasciata dalla giornalista di TPI.it ad Alberto Dandolo di Dagospia risalente al 2014. In quell’occasione Selvaggia dichiarò: “Ho letto che Cruciani non ama fare l’amore, che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna. Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più…”.

Anche questa volta Selvaggia non è rimasta di certo a guardare e sul suo profilo Twitter ha commentato così la presa di posizione del suo ex fidanzato Cruciani: “Sono anni che la stessa persona dice la stessa cosa nelle interviste in cui casualmente gli chiedono sempre di me (a me di lui mai da secoli, strano). ‘Non parlo di lei, al contrario suo’. Ho fatto una battuta in sette anni, anche perché ci saremo visti 6 volte a dir tanto”.

Sono anni che la stessa persona dice la stessa cosa nelle interviste in cui casualmente gli chiedono sempre di me (a me di lui mai da secoli, strano). “Non parlo di lei, la contrario suo”. Ho fatto una battuta in sette anni, anche perché ci saremo visti 6 volte a dir tanto. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 14, 2020

