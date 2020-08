Ignazio Moser dopo Cecilia Rodriguez è in love con Anna Safroncik? Arriva la smentita

Ignazio Moser dopo Cecilia Rodriguez è in love con Anna Safroncik? Lo scoop è stato diffuso dal settimanale Oggi. Il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato: “È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo i pesanti dissidi di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…”.

L’indiscrezione però è stata prontamente smentita da 361Magazine, che ha smentito il flirt tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Il magazine ha rivelato: “La smentita arriva da alcuni testimoni presenti al Billionaire di Porto Cervo (Sardegna) noto locale mondano dell’imprenditore Flavio Briatore, dove Ignazio Moser avrebbe trascorso una serata tra amici e colleghi, tra i quali anche la bella attrice televisiva Anna Safroncik. Alcuni magazine parlano di un presunto flirt tra Moser e la Safroncik, ma diversi testimoni smentiscono!”.

Ci sono ancora speranze per un ritorno di fiamma tra Cecilia e Ignazio oppure è davvero finita per sempre? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned per saperne di più!