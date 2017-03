Imma Battaglia ha rivelato a Tv Talk che dopo aver partecipato per una settimana al reality show di Canale 5 l’Isola dei famosi 2017, in cui ha attaccato duramente il personaggio tv ed ex modello israeliano Raz Degan, ha paura ad uscire di casa. Dopo aver criticato l’ex compagno della showgirl Paola Barale, Imma Battaglia è stata sommersa di insulti e polemiche sui social.

Al programma tv di Rai 3, l’attivista per i diritti LGBT ha rivelato di aver paura di uscire di casa a causa degli hater. “Il pubblico delle fiction, non statisticamente, lo considero comunque un pubblico molto elevato e abbastanza più aperto – ha affermato la compagna dell’attrice Eva Grimaldi – Trovo che in queste cosiddette trasmissioni pop si colpisce un pubblico, che poi è quello che mi ha infangato di violenza, di accuse terribili. Nella mia vita ho lottato tantissimo, ma quello che sto subendo adesso non l’avevo mai subìto. Vi confesso che per la prima volta nella mia vita ho paura ad uscire di casa. Non mi era mai accaduto di avere questo sentimento. I pazzi sono pazzi e gli hater spaventano”.

Alcuni giorni fa la fidanzata di Eva Grimaldi aveva risposto così ai suoi detrattori: “In questo frullatore mediatico in cui milioni di emozioni mi hanno travolta, vorrei raccontarvi quello che sento… credo sia giusto, visti i tanti insulti piovuti sulla mia pagina e le accuse di macchinazione e strumentalizzazione che mi hanno raggiunta. Chiunque abbia conosciuto me ed Eva, sa bene che non ci siamo mai nascoste. Eva ha deciso di partecipare ad un reality, consapevole che la sua vita venisse scandagliata e mostrata a tutti. Ne ha parlato con me e con le nostre amiche e ufficio stampa, Carla e Roberta, prima di partire. Ha chiesto il nostro sostegno e noi glielo abbiamo dato”. L’attivista dei diritti gay aveva poi aggiunto: “Questo sostegno si è tradotto da parte mia nell’accettare di raggiungerla in Honduras senza alcun compenso, se non un rimborso spese per un impegno disdetto (come ogni anno, sarei partita con la famiglia e i nipoti per la montagna). Con questa consapevolezza, prima della partenza di Eva e in accordo con il nostro ufficio stampa, abbiamo scattato delle foto che potessero rappresentare dignitosamente il nostro amore, evitando deturpazioni e sciacallaggi. Delle foto scattate appena 5 giorni prima della partenza, che sarebbero rimaste lì fino a quando Eva non avesse ritenuto opportuno parlare del suo privato. Anche per queste foto, non c’è stato alcun compenso. Tutto ciò che sta girando in rete è completamente falso e denunciabile per diffamazione. Essendo in piene dinamiche di reality, nulla potevamo controllare in termini di programmazione e pubblicazione. Ma proprio in questa giornata storica dell’8 marzo, non lascerò che una gioia così grande sia offuscata da tanto fango, rispetto alle emozioni ed alla felicità di una naturale, semplice e serena storia d’amore. Tutto il resto è noia e chiacchiere da bar. Viva le donne e grazie a tutte quelle persone che di contro ci hanno sostenuto, compreso e condiviso la nostra intenzione”.