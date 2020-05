Ivan Gonzalez è gay? Deianira Marzano: “Non ti piacciono le donne, le usi per gli articoli”

Ivan Gonzalez è gay? Il gossip è tornato di nuovo alla ribalta dopo le sue ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale di gossip Novella 2000 che hanno spinto la web influencer Deianira Marzano a rilanciare le indiscrezioni sulla sua presunta omosessualità.

Ivan Gonzalez – Foto: Facebook

L’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne Ivan Gonzalez ed ex concorrente di Temptation Island Vip ha dichiarato alla rivista diretta da Roberto Alessi: “È una situazione un po’ complessa. Sono single, anche perché considerando questo periodo di isolamento è difficile avere una fidanzata. Ma da un po’ mi sto sentendo con una ragazza in videochiamata e mi piace tanto”. Pur senza fare il nome della ragazza con cui sta intrattenendo una conoscenza, Ivan ha poi aggiunto: “Lei è molto conosciuta in Spagna, è la figlia di una coppia di famosi. Nei talk spagnoli ne hanno parlato molto, perché, tra l’altro è anche fidanzata. Per rispetto non posso fare il suo nome, non vorrei si creasse un putiferio. C’è molta attrazione fisica, ma no so come andrà a finire. Lo saprete prossimamente”.

Deianira Marzano va all’attacco

La famosa e popolare web influencer e blogger Deianira Marzano non ci sta e sul suo profilo Instagram ha attaccato l’ex tronista Ivan Gonzalez: “Dice che Sonietta (Sonia Pattarino, l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez ndr) era gelosa di lui. Io ho parlato in privato con Sonietta e mi ha detto che a lei le arrivano messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa ragazza le scrivono che a te le donne non piacciono, ma allora, di cosa doveva essere gelosa?”.

Deianira ha poi concluso: “Carissimo Ivan, secondo me, per far parlare di te, te la inventi la notte per il giorno. Ma perché almeno una verità non la dici? Gonzalez usi l’argomento donne solo per fare due articoli, ma ti sembra una cosa onesta?”.