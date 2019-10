Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati di nuovo: le foto delle nozze vip

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati di nuovo svolte a Bluffton, in South Carolina, nel lussuoso resort Montage Palmetto Bluff. A un anno dalla cerimonia segretissima in tribunale a New York, il famoso cantante canadese e la bellissima top model hanno pronunciato il fatidico “sì” durante una festa privata e riservata a pochi amici vip e parenti.

Le seconde nozze dei Biebers

Come aveva già preannunciato il sito americano di gossip TMZ.com, le seconde nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono celebrate presso la Somerset Chapel Bluffton. La popstar canadese ha indossato un elegante smoking nero. La sposa ha scelto il classico abito bianco, accompagnato dal classico velo nuziale. La coppia vip ha festeggiato con amici vip e parenti, in tutto 154 persone, alla Wilson Ballroom, dove è stata servita una cena formale.

Gli invitati vip

Al lieto evento non hanno preso parte tanti vip. Tra le star presenti al matrimonio del cantante Justin Bieber e della supermodella Hailey Baldwin si segnalano: Kendall Jenner, Camila Morrone, Joan Smalls e Alec Baldwin, zio della sposa. Durante la festa nuziale il rapper Daniel Caesar, reduce da un Grammy, ha stupito tutti con performance live davvero sensazionali.

