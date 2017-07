Kasia Smutniak ha tanti amici, ma è sociopatica. L’ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La 37enne attrice e modella polacca ha trovato il piacere di stare bene con se stessa e ha imparato a viaggiare da sola e a vivere delle esperienze da sola. “Credo sia importante – ha detto la mamma vip – Per esempio, viaggiando sola ho imparato tanto su me stessa. Ho dovuto capire come non avere sul groppone la mia vita ma farmela piacere. La morte di Pietro (Taricone, ndr) è stato uno dei momenti, non l’unico. Ho iniziato a lavorare a 15 anni e sono andata via da casa a 18: lì ho dovuto imparare”.

La protagonista di numerosi film di successo, come Allacciate le cinture e Moglie e marito, si è poi soffermata sul suo ruolo di madre. “Quando ho partorito la prima figlia e me l’hanno portata in braccio – ha detto Kasia – ho avuto una sensazione fortissima: ho iniziato a pensare che da quel momento la mia storia sarebbe stata in funzione della sua, era una cosa nuova per me. L’idea del per sempre mi spaventa, invece lì non ne scappi”.

A differenza di tante altre colleghe e vip del jet set nazionale e internazionale, l’attrice polacca non ha nessuna intenzione di invecchiare: “Non vedo l’ora. Chissà quante cose posso imparare, quante esperienze: tutto si riempirà della libertà di poterle vivere. A 20 anni devi impegnarti per il tuo futuro, a 30 arrivano le responsabilità, i figli, i mutui, ma sei ancora un bambino. Io voglio essere lontana da questo – ha sottolineato -, voglio diventare una vecchietta in forma, una vecchietta con lo zaino… Ne ho incontrati tanti: hanno fatto tutto e quindi possono prendersi del tempo per loro. Curiosi, coraggiosi e finalmente liberi. Ecco, voglio essere così”.