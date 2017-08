Kevin Prince Boateng ha deciso di lasciare il Las Palmas per stare vicino alla sua adorabile famiglia. Una decisione sofferta, ma molto importante e significativa. Il centrocampista ghanese ha rescisso il contratto che lo legava alla società spagnola fino al 2020 per motivi personali di carattere irreversibile. Il fratello maggiore di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca di calcio, ha spiegato le sue ragioni dell’addio al club spagnolo: “Ho preso questa decisione come padre e come marito, non come giocatore. Devo andare via per stare più vicino alla mia famiglia. E’ una decisione difficile, perché qui sono stato benissimo. Ma non escludo un ritorno in futuro, perché il Las Palmas è una grande famiglia”.

Il marito dell’ex velina e showgirl Melissa Satta ha incassato il parere positivo e favorevole del presidente del club, Miguel Angel Ramirez: “Avremmo accettato qualsiasi sua decisione, gli abbiamo detto di prendersi del tempo giusto per capire. Lo appoggeremo e sosterremo sempre”.

Anche la mamma vip di Maddox è intervenuta pubblicamente sulla questione per ringraziare il club spagnolo mediante un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Grazie per questo anno speciale, grazie per l’accoglienza, grazie per la professionalità e per il cuore che ci avete messo per farci sentire a casa. Grazie al presidente e al Las Palmas saremo sempre grati”.

Grazie per questo anno speciale,grazie per l'accoglienza, grazie per la professionalità e per il cuore che ci avete messo per farci sentire a casa ?? grazie al Presidente e @udlaspalmasoficial saremo sempre grati ?? #laspalmas #family #satteng @prince09_

Il giocatore ghanese ha pubblicato anche un video in cui compare il suo piccolo fan, il figlio Maddox: “Il mio più grande piccolo fan Adue. Amo i bambini”.

Auguri Kevin!