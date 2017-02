Lidia Vella esulta per l’eliminazione di Alessandro Calabrese da Uomini e Donne

Lidia Vella può essere davvero felice e avrà fatto salti di gioia quando la tronista del trono classico di Uomini e Donne ha eliminato l’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello 14 Alessandro Calabrese. La tronista ha eliminato il corteggiatore romano perché non era attratta fisicamente, ma secondo l’ex gieffina catanese la verità è un’altra. In un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo Lidia Vella ha raccontato la sua versione dei fatti: “Mi ha contattata un’amica che abbiamo in comune. La sua intenzione era quella di capire se c’erano elementi che potessero provare che io e Alessandro non ci eravamo lasciati da tre mesi, come diceva lui. Io non ho sparlato di nessuno, ho solamente raccontato la verità”.

L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, Lidia Vella, ha poi dichiarato: “Maria De Filippi ha scelto una tronista con carattere e tanta personalità, perciò non poteva andare diversamente. Ha detto di aver silurato Alessandro perché per lui non prova attrazione fisica, ma credo che le bugie che ha raccontato abbiano avuto un peso”.

Poi è tornata a parlare della sua precedente storia con Alessandro Calabrese del GF14: “È durata un mese. A settembre andava tutto bene, avevamo addirittura preso casa insieme! Dopo però ci siamo lasciati. Era il 23 novembre. Credo che abbia rinnegato tutto solo per convenienza. E lo trovo un gesto triste perché dare le spalle a una storia di quattro anni non è stata una bella mossa”.

Lui però a Nuovo Tv aveva raccontato un’altra versione dei fatti: “Con Lidia è finita tre anni fa. Poi l’ho rincontrata al Grande Fratello 14 e in quel contesto è riaffiorato un sentimento che era dentro di me. Quando siamo usciti dal reality, ho provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. E non stiamo più insieme da novembre”. Per poi svelare: “E’ stato un anno piuttosto difficile. In dieci mesi ci siamo lasciati e ripresi almeno sette volte. Quest’estate ho dormito a casa di mia madre, e poi da alcuni amici. L’ho amata tanto, ma quell’amore è finito. E Lidia lo sa bene, perché gliel’ho detto appena ho compreso che avrei chiuso questa storia. Non andavamo d’accordo, non ero più felice con lei! Lidia sa benissimo che, come le ho detto a novembre, io non la amo più. Solo che lei si è convinta che io l’abbia lasciata per la televisione. Quando la nostra relazione si è conclusa, figuriamoci se mi passava per la testa l’idea di andare a corteggiare una ragazza in tv: non ci pensavo proprio! Si convince di cose che non esistono, l’amore che avevo per lei è finito”. Ora però è tutto finito!