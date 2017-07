Litigio tra Rihanna e Naomi Campbell a causa di Hassan Jameel

Litigio pesante tra Naomi Campbell e Rihanna. La venere nera avrebbe affilato le unghie contro la sua amica cantante, rea di essersi innamorata del suo ex uomo, il ricco Hassan Jameel.

Quando c’è di mezzo un uomo o interessi economici forti, Naomi Campbell non la manda certo a dire. E Jameel è una questione sia di cuore che economica: viene dall’Arabia Saudita ed è l’erede dell’impero Toyota.

Le foto piccanti tra Rihanna e Hassan Jameel. E Naomi Campbell passa al contrattacco

I paparazzi hanno beccato Rihanna e Jameel mentre si baciavano appassionatamente in una piscina di lusso a Ibiza. In barba a Naomi, la cantante e l’ereditiere hanno presto formato una coppia di fatto. Naomi non ha preso bene la notizia (e vorrei vedere!) ed è passata al contrattacco.

Sembra che le scaramucce siano cominciate l’anno scorso, con velati post sui social che alludevano a critiche e disapprovazione, rimasti perlopiù un mistero al resto del mondo. Le due hanno smesso di colpo di seguirsi a vicenda sui social, provocando un’attenzione mediatica molto forte.

Alcune fonti raccontano: “Sono entrambe donne formidabili. Nessuno sa cosa sia successo esattamente tra Naomi e Hassan, ma di certo non le piace l’idea di essere finita al secondo posto”. “Rihanna – prosegue la fonte – è una che quando si innamora, perde completamente la testa. Nulla può mettersi tra lei e il suo uomo”.

Insomma un triangolo amoroso, in pieno stile! E che stile!