Loredana Lecciso è tornata a parlare della sua storia d’amore con il celebre cantautore di Cellino San Marco Albano Carrisi e del suo rapporto con Romina Power nel salotto tv di Barbara D’Urso, Domenica Live. Dopo che Romina ha definito Albano “il toro delle Puglie”, Loredana ha rivelato alla reginetta di Mediaset di essere una delle paladine della famiglia allargata: “Albano è il re della giungla. Romina è simpatica. Le corna? Devi parlare con lei… io trent’anni fa non c’ero. Ognuno può imporre il proprio spirito umoristico come vuole”.

La showgirl ed ex giornalista pubblicista di Lecce ha parlato anche dei problemi cardiaci avuti dal super papà vip Albano prima della fine del 2016. “Il peggio è stato scongiurato – ha spiegato Loredana – Questi avvenimenti arrivano all’improvviso. In questi momenti di paura apprezzi maggiormente le cose più belle della vita. E’ stata una convalescenza lunga. All’ospedale, abbiamo fatto una videochiamata molto tenera, mio figlio Bido l’ha fatto vedere anche a nonna Yolanda. E’ stato tutto emozionante. Mi sono occupato di lui con grande normalità”.

Romina non è andata a trovarlo in ospedale, ma ha espresso la sua vicinanza al suo ex marito in tutti i modi possibili: “Romina non è venuta perché è stata tranquillizzata da Albano e le ragazze. E’ stata molto presente, ha chiamato più volte, glielo ho passato. E’ favoloso questo affetto che rimane tra ex coniugi. Nei momenti brutti abbiamo fatto tutti squadra. Sono una paladina della famiglia allargata, lo aiuterò in questo progetto. Anche se è complicato. Ho abbandonato il sentimento della gelosia da 3-4 anni. Siamo donne adulte. Ma all’età nostra, Romina e io possiamo permetterci di essere gelose? Per me contano i fatti. Ti preoccuperesti di più se qualcuna tentasse di toccare l’uomo tuo o se lui tentasse di toccare un’altra? Io ho fiducia nella mia realtà, il resto è spettacolo”.

Per quanto riguarda il curioso e simpatico siparietto di Romina e Albano al programma tv di Raiuno, Standing Ovation di Antonella Clerici, Loredana Lecciso ha asserito: “Ero uno spaccato divertente. I miei figli hanno delle sensibilità diverse. Antonella Clerici, presa dalla diretta, non ha pensato che i bambini non avrebbero voluto vedere il padre in imbarazzo. Albano è stato molto attento. Nek ha dimostrato grande sensibilità, ho apprezzato il gesto. La Bertè è per la pace nel mondo”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Loredana Lecciso e Albano Carrisi!