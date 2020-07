Lorenzo Crespi critica Barbara D’Urso e va all’attacco: “Basta falsità sulla mia salute, sto benissimo”

Lorenzo Crespi ha ribadito durante alcuni video condivisi con i suoi follower di Instagram che i programmi tv di Barbara D’Urso “fanno schifo e sono imbarazzanti” e ha dichiarato che non è un’attrice: “Non siamo in Corea del Nord, pertanto posso esprimere liberamente il mio pensiero da un punto di vista artistico su Barbara D’Urso… prima o poi il potere finisce anche per lei e per tutti. Con me toccava il 22% nel 2014 quando ero sotto infezione polmonare. L’ultima volta che ha vinto la puntata di Domenica Live è stata quando mi ha fatto litigare con quella di Uomini e Donne (Karina Cascella). Poi io ho chiuso e ha iniziato a perdere… e Mara Venier l’ha massacrata”.

Lorenzo Crespi – Foto: Instagram

Qualche giorno fa il famoso e popolare attore originario di Messina si è scagliato contro alcuni giornalisti e blogger poiché “stanno riportando notizie vecchie, frasi di molti anni fa e cose inesistenti perché io ho attaccato determinate persone, tra cui la signora D’Urso che non accetta che io abbia detto di aver sbagliato ad aver partecipato al suo programma e ne ho pagato le conseguenze… è stato l’errore più grande della mia vita. Mi hanno sfruttato e usato per fare audience”. Crespi ha poi aggiunto: “Andare nei suoi programmi è devastante, è quasi come spararsi per un artista. Ho detto che non è un’attrice e non lo è mai stata perché davanti alle macchine da presa non è in grado di intendere e volere”.

La star di film e fiction tv di successo, tra cui Carabinieri e Gente di mare, ha poi sferrato un duro attacco ad alcuni giornalisti e blogger: “Mi attaccano dicendo di nuovo che sto male e che sto morendo. Mi alleno spesso e sto benissimo, ho solo detto alcuni giorni fa di aver fatto un brutto sogno e di aver dormito male. Io mangio, bevo, mi alleno, prendo il sole, ho una madre che non mi fa mancare nulla, ho degli amici e delle donne che mi vogliono bene e mi amano. Mi attaccano e aggrediscono gratuitamente… cose allucinanti. Non c’è niente di vero”.

Lorenzo Crespi ha poi concluso: “State sereni. Io sto benissimo e vi voglio sempre bene. Non prendo un farmaco, non conosco droghe e non bevo alcolici”.

I suoi numerosi fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Lorenzo Crespi sta benissimo e a giudicare dai video e dalle foto che condivise sui social è in splendida forma fisica!