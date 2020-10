Lorenzo Crespi e Francesca Barra bacchettano Gabriel Garko sui social

Lorenzo Crespi e Francesca Barra hanno bacchettato Gabriel Garko sui social, dopo il coming out dell’attore al Grande Fratello Vip 5 e a Verissimo. Il famoso attore originario di Messina Vincenzo Leopizzi ha duramente stigmatizzato le dichiarazioni di Garko su Twitter e Instagram: “Tutte ca**ate che se sei gay non puoi fare film… conosco attori gay che hanno lavorato e lavorano da una vita senza problemi… ma sono attori”.

La sciabolata di Lorenzo Crespi

Lorenzo Crespi è poi tornato a parlare dell’Aresgate: “Parlano di un sistema di cui facevano parte solo loro… il vero cinema e la vera televisione non li hanno mai riconosciuti come artisti… perché non lo sono mai stati.. erano bambolotti con i fili… e sono durati fino a quando è durato chi li ha creati…”.

Tutte cazzate che se sei gay non puoi fare film..conosco attori gay che hanno lavorato e lavorano da una vita senza problemi… Ma sono Attori — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) October 4, 2020

Parlano di un sistema di cui facevano parte solo loro..il vero cinema e la vera televisione non li hanno mai riconosciuti come artisti..perch√© non lo sono mai stati..Erano bambolotto con i fili..E sono durati fino a quando √® durato chi li ha creati…. — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) October 4, 2020

Francesca Barra attacca Garko

La giornalista Francesca Barra ha fatto a pezzi Gabriel Garko sui social: “Mi dispiace per Garko perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua liberazione! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti”.

Per poi aggiungere: “E a proposito di finzione, visto che ero in studio da Chiambretti quando lui è ADUA hanno messo in scena un teatrino sul matrimonio, vorrei dire che siccome c’è chi guadagna sul prendere in giro il pubblico (non lo fa sotto ricatto o con un coltello alla gola o lavorando in miniera), sarebbe interessante chiedere scusa per quei soldi SPORCHi perché macchiati di bugie alle spalle dei fans e di chi crede in loro e in storie d’amore. Non per quelli che prende oggi, nei luoghi e programmi dove finalmente racconta la verità e fa il suo lavoro: Ovvero uomo di spettacolo”.

E poi ancora: “Chiunque si sia reso complice dei “lo sapevano tutti” e hanno ugualmente prestato spazi, pur di fare cassa, monetizzare, portare a casa qualcosa come audience e soldi. Un giornalista deve raccontare la verità. Altrimenti che differenza c’è fra il presunto finto matrimonio di Pamela Prati e il tribunale mediatico e questo caso?”.

La moglie dell’attore Claudio Santamaria ha poi cancellato il durissimo post social e ha spiegato: “Ho detto tutto cio? che penso sulla confessione di Garko e mi sento a disagio. E? vero: mi infastidisce quando si guadagna prendendo in giro il pubblico e quando si continua a raccontare una mezza verita? denunciando un sistema solo per promuovere o giustificare se stessi e non per mutare davvero le cose. Non aiuta chi combatte le battaglie contro la discriminazione e non mette in guardia fino in fondo.

Ma difronte ad un uomo che soffre, che piange, che probabilmente si e? pentito di tutto, proprio io non posso alimentare commenti o offese di odiatori. Spero che il valore della liberta? possa continuare a prevalere sulla menzogna e sui ricatti. Ecco, ora mi sento piu? in pace e allineata con la mia natura”.