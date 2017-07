Lory Del Santo ha parlato del suo delicato e difficile rapporto con la madre in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. L’attrice e regista Lory Del Santo ha rivelato che sua madre è sempre stata molto dura, glaciale e severa nei suoi confronti. La famosa e popolare showgirl, che vuole diventare di nuovo mamma all’età di 58 anni ed è pronta a ricorrere anche alla ovodonazione per realizzare il suo sogno, l’ha perdonata di recente perché sua madre si è ammalata.

L’attrice, personaggio tv e regista di The Lady, che vorrebbe diventare di nuovo mamma all’età di 58 anni, ha raccontato: “Il rapporto con lei è stato terribile fino a quando, quattro anni, fa si è ammalata. Ha avuto un ictus per metà paralizzante ed è stata costretta alla sedia a rotelle. Non so cosa sia successo nella sua mente, ma da quando non ha più la facoltà di parlare (lo riesce a fare solo a stento) mi sorride e mi manda baci. Era una donna confusa e piena di paure – ha sottolineato l’attrice e showgirl Lory Del Santo -, che celava dietro a un atteggiamento duro e glaciale. Nei miei confronti è sempre stata molto rigida e fredda, al limite della cattiveria. Manesca, mi schiaffeggiava senza motivo, solo sulla base di sospetti e dicerie. Insomma, io ero sempre colpevole, a prescindere dalla realtà”.

Tutto è cambiato quando sua madre si è ammalata… “Dopo aver provato per tutta la vita rabbia e rancore verso di lei – ha affermato Lory Del Santo -, l’ho perdonata alla luce della sofferenza che sta vivendo. E poi, la malattia l’ha resa fragile e bisognosa dell’aiuto altrui”. Una scelta saggia e sensibile da parte di Lory.

