Lucia Bramieri presenta in diretta il suo nuovo fidanzato Angelo a I Sogni C…ostruiti

Lucia Bramieri ha presentato ufficialmente e pubblicamente in diretta il suo nuovo fidanzato Angelo durante l’intervista odierna realizzata dall’opinionista Vito Maria Camposeo per la sua rubrica Instagram denominata I Sogni C…ostruiti. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso ha regalato un vero e proprio scoop in diretta social a tutti i fan della rubrica. Il nuovo amore di Lucia Bramieri, che non ama apparire e preferisce sempre mantenere un low profile nella sua vita privata, ha concesso un’eccezione alla regola e si è presentato con il cagnolino Budino in diretta a I Sogni C…ostruiti.

Camposeo ha colto l’occasione per chiedere ad Angelo: “Lucia è il suo sogno costruito oppure ostruito?”. Scherzando e ridendo il 71enne imprenditore ha detto “ostruito”, poi ha corretto il tiro e ha espresso il suo amore per l’ex gieffina. Nozze in vista per Lucia Bramieri e Angelo? Entrambi hanno giustamente dichiarato che è ancora presto. Per la titolare del Centro Degradè Joelle Hair Fashion nonché nuora del compianto Gino Bramieri si tratterebbe del terzo matrimonio.

Noi di iGossip.it abbiamo partecipato alla diretta social della puntata odierna della rubrica I Sogni C…ostruiti e abbiamo posto diverse domande a Lucia Bramieri: dal caso Fabrizio Corona alle polemiche sulla no-mask Daniela Martani all’Isola dei famosi 2021 fino ai ristori del nuovo Governo Draghi. L’ex gieffina ha risposto a un’altra nostra domanda in merito al recente scontro social tra lei e il suo amico paparazzo Paolone.

“Lo devo ringraziare, perché? Mi ha fatto girare le balle… […] Paolone è un amico di vecchia data, lo conosco da tanto tempo, abbiamo chiacchierato tante sere, a tanti eventi eravamo insieme. Quel giorno, il 28 febbraio, stavamo festeggiando il compleanno di Angelo a pranzo… c’era anche Paolone e poco dopo era arrivata Francesca Cipriani con un gruppo di amici e si erano seduti a un tavolo vicino al nostro. Durante il momento della torta gli avevo detto a Paolone: ‘Ti offro una fetta di torta e un bicchiere di spumante perché stiamo festeggiando il compleanno di Angelo’. Poi gli avevo detto: ‘Mi fai delle foto con il tuo telefonino e poi me le mandi’. Poi però le ha divulgate, senza però chiedermi nulla, e sono finite sui siti di gossip. Non c’è niente di scandaloso, ma mi sono arrabbiata con lui perché siamo amici di vecchia data e non mi ha rubato le foto, perché sapevo tutto ma volevo essere coinvolta. Non c’è niente di male, ma è l’atteggiamento che mi ha fatto girare le balle! Mi aspettavo più un comportamento da amico piuttosto che da paparazzo”.

Lucia Bramieri ha inoltre risposto piccata a una domanda sui continui litigi in tv con Karina Cascella: “Mi fa girare le balle perché sta sempre con il dito puntato… deve abbassare le ali”.