Malena e le sue fan scatenate al Certe Notti Spa & Privè Country Village Naturist Club

Malena e le sue fan scatenate come non mai al Certe Notti Spa & Privè Country Village Naturist Club durante l’ultimo weekend dall’alto tasso erotico. L’attrice a luci rosse ed ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi ha mandato in tilt tutti coloro che hanno preso parte alla festa del peccato in pieno stile Eyes Wide Shut, diventato per l’occasione Eyes Wide Sex, a Minerbio, in provincia di Bologna.

Al piccante e bollente evento hanno potuto partecipare solo ragazze (le sue fan soprannominate malenite) e coppie, esclusivamente maggiorenni, desiderose di curiosare e mettere in pratica fantasie erotiche rimaste a lungo nel cassetto.

Le malenite e le coppie hanno preso parte in totale anonimato che hanno inserito una scheda in un’urna con il proprio sogno proibito e a metà serata, la famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena e le sue fan hanno selezionato le idee più hot e scandalose.

Alcune scene che ritraggono la musa del mitologico Rocco Siffredi con le sue malenite e coppie verranno trasmesse stasera in diretta tv a Live – Non è la D’Urso, il programma serale del lunedì di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.