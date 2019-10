Malena e Martina Smeraldi da Barbara D’Urso: “Gireremo un film a luci rosse diretto da Rocco Siffredi”

Malena e Martina Smeraldi sono state ospiti insieme ad altri attori a luci rosse da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La conduttrice partenopea ha dedicato l’ultimo spazio della puntata di ieri alle trasgressioni e alle perversioni del mondo adult professionistico e del mondo adult amatoriale con mistress, reginette di pellicole hot e tanto altro ancora.

Il debutto di Martina Smeraldi in tv

La padrona di casa ha riservato molto spazio alla nuova e giovanissima attrice a luci rosse Martina Smeraldi da Cagliari. Scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, Martina Smeraldi è stata definitivamente lanciata dal mitologico Rocco Siffredi nel mondo a luci rosse che conta. Secondo il Rocco nazionale potrebbe diventare la nuova Malena la Pugliese. Lei sogna di diventare la nuova Moana Pozzi.

“L’ho fatto la prima volta a 12 anni” le rivelazioni #choc di Martina Smeraldi #noneladurso pic.twitter.com/k2wxSu95PD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019

Dopo le prime interviste a giornali e radio, tra cui La Zanzara di Radio24, l’attrice sarda (età 19 anni) ha fatto il suo esordio in tv ieri a Live – Non è la D’Urso. Molti opinionisti, tra cui Alda D’Eusanio e Riccardo Signoretti, hanno posto numerosi quesiti e hanno avanzato numerosi dubbi sulla sua scelta di intraprendere questa carriera, ma lei è apparsa piuttosto determinata e decisa.

Visualizza questo post su Instagram Nessun limite solo orizzonti??? ? #summer #summervibes Un post condiviso da • MARTINA SMERALDI • (@martinasmeraldi_) in data: 26 Ago 2019 alle ore 5:37 PDT

Malena rivela: “Girerò un film con Martina Smeraldi”

L’attrice barese Filomena Mastromarino, in arte Malena, ha difeso a spada tratta la scelta della sua giovanissima collega e ha escluso rivalità tra donne nel mondo a luci rosse.

“Io la accompagnerò in un mondo di trasgressione”

Malena e Martina, la nuova scoperta di Rocco Siffredi, gireranno un film insieme #noneladurso pic.twitter.com/8lIMixD0pn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019

Anzi ha rivelato che molto presto girerà un film proprio con la collega cagliaritana Martina Smeraldi sotto la direzione di Rocco Siffredi.

“Con Martina Smeraldi faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme – ha rivelato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex politica del PD -, devo ancora testarla, non sono assolutamente in sfida, nel nostro lavoro c’è molta collaborazione”. L’attrice pugliese Malena ha rivelato che sarà una gang bang con i suoi fan.

