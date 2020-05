Malena la Pugliese è molto vicina al mondo gay: “Sono bisex e penso che tutti lo siamo”

Malena la Pugliese è molto vicina al mondo gay. L’attrice barese di film per adulti ha ribadito di essere bisessuale e pensa che tutti lo siano. L’ex naufraga pugliese dell’Isola dei famosi ha rilasciato queste dichiarazioni durante una lunga intervista rilasciata a Twith.

Filomena Mastromarino in arte Malena la Pugliese – Foto: Facebook

La famosa e popolare attrice Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese o Malena Nazionale, ha confessato: “Io sono bisessuale e penso che tutti lo siamo di natura, poi c’è chi questo aspetto lo mette fuori e chi no, però, ormai sono convinta che si nasca così. Per questo motivo sono vicina al mondo LGBT”.

Per quanto riguarda i film per adulti, l’ex concorrente di Mammoni ha spiegato che l’attore è sicuramente più stressato di un’attrice: “Il mondo del po**o non è maschilista ed è uno dei pochi lavori dove la donna viene pagata di più“. Su Rocco Siffredi ha dichiarato: “Tra me e lui c’è stima e rispetto. Rocco mi ha dato una grandissima possibilità, ma nello stesso tempo mi ha messo le ali per diventare quella che io sono oggi. Suo cugino Gabriele che è venuto a mancare da poco è la persona più importante della mia vita… è stato un padre, ogni mia scelta l’ho fatta con il suo coinvolgimento“.

Malena, poi, parlando del suo lavoro ha osservato come il suo lavoro, fisicamente, sia molto duro: “Le prestazioni durano tre o quattro ore anche se sto parlando del set di Rocco Siffredi. Ci sono posizioni che potrebbero provocare dolore. Siccome pensano che ci uccidano sul set, voglio specificarlo. Non viene fatto nulla controvoglia da parte della ragazza”.

La famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena ha inoltre ricordato la sua bellissima esperienza come naufraga vip in Honduras: “Dopo 70 giorni, la cosa che più mi è mancata è il bagno. Il bello dell’isola è che apprezzi gesti che noi facciamo abitualmente. Un fazzolettino per soffiarti il naso, ad esempio, non c’è”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Malena!