Malena la Pugliese in vacanza relax a Riccione: lo scatto fa impazzire i fan

Malena la Pugliese è in vacanza relax a Riccione. La musa del ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi ha condiviso un selfie che la ritrae in topless e il cappello in piscina sulla riviera romagnola. Lo scatto social dell’attrice a luci rosse ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sta facendo impazzire i fan.

L’immagine social è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Te lo bacio quel sorriso”. L’ex politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino ha ricevuto una valanga di commenti positivi ed euforici da parte dei suoi numerosi follower.

Alcuni follower hanno però notato che Malena e Rocco Siffredi non sono più affiatati come prima, a tal punto che qualcuno ha ventilato l’ipotesi che l’ex nuafraga vip barese non lavori più per la casa di produzione del celebre divo del cinema adult internazionale ma solamente per i produttori cinematografici americani.

Redazione-iGossip