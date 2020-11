Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati in gran segreto a Las Vegas. Dopo 10 anni d’amore sono convolati a nozze. I genitori vip di Mattia, 6 anni, hanno scelto di unirsi in matrimonio mediante una cerimonia nuziale low-profile e lontana dai riflettori mediatici.

La famosa e popolare attrice ne ha parlato nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, in cui ha rivelato che è stato “un matrimonio di cui non sapeva niente nessuno, è stato a Las Vegas”.

La bellissima mamma vip ha aggiunto: “Abbiamo fatto questo bellissimo viaggio in America, siamo andati a Las Vegas e abbiamo organizzato questo matrimonio che non sa nessuno”.

La star di numerose fiction tv di Canale 5 prodotte da Alberto Tarallo ha poi parlato del suo principe azzurro. Ha descritto così suo marito: “Di Giovanni mi è sempre piaciuto il fatto che lui non ha mai guardato il personaggio Arcuri ma ha sempre guardato e amato Manuela come persona. Abbiamo una grandissima complicità, ma soprattutto c’è gran libertà, sempre con molto rispetto l’uno per l’altra però. Penso che sia questo un po’ il nostro segreto”.

Congratulazioni!