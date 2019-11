Marco Carta assolto per il furto di magliette alla Rinascente: le dichiarazioni del cantante

Marco Carta è stato assolto per il furto delle magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente per non aver commesso il fatto. Il pm di Milano Nicola Rossato aveva chiesto una condanna a 8 mesi e 400 euro di multa. La difesa rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta aveva chiesto invece l’assoluzione piena. Il suo legale gli ha comunicato la notizia dell’assoluzione al telefono. Il cantante sardo Marco Carta ha risposto in lacrime: “Grazie, è finito un incubo”.

Con molta probabilità la procura impugnerà la sentenza di assoluzione. Gli avvocati del vincitore del Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi, l’artista Marco Carta, hanno dichiarato: “Marco Carta è innocente, e ora lo possiamo dire ad alta voce… è stata una vicenda minimale, ma la notorietà aiuta e spero che possa essere d’aiuto a tutti per capire che i processi si fanno nei tribunali”. I legali Giordano e Annetta hanno poi continuato: “La difesa aveva sempre portato avanti una linea, il signor Carta ha sempre dichiarato la sua innocenza, oggi un giudice ha acclarato ciò e la questione per noi è chiusa qui. Se la procura impugnerà la sentenza, ci rivedremo in Corte d’Appello”. E poi ancora: “Il dato è talmente certo che siamo sicuri che la vicenda finirà qui. Dai filmati emerge l’estraneità totale di Carta e la condotta delittuosa della Muscas (l’infermiera 53enne anche lei arrestata, e per la quale il procedimento è ancora in corso, ndr), ma dalle immagini mostrate in aula è chiaro che Carta non poteva essere consapevole di condotta fraudolenta della Muscas. Attendiamo comunque le motivazioni del giudice”.

Marco Carta su Instagram: “Non ho mai smesso di credere”

Il vincitore di Sanremo ha commentato con gioia la sentenza dei giudici: “Non ho mai smesso di credere. È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione. Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente. Grazie alla mia famiglia – ha aggiunto -, ai miei amici, quelli veri. Grazie Sirio, amore mio. Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere”.

