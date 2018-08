Marika Fruscio smentisce il flirt con Mirco Tagliaboschi: “Non sono fidanzata”

Marika Fruscio ha smentito categoricamente il flirt con Mirco Tagliaboschi e ha criticato tutti quei giornalisti che hanno rilanciato il rumor. La bombastica showgirl ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato uno screenshot dell’articolo di Tg24.info e ha ribadito di non essere affatto fidanzata, precisando di essere soltanto amica a Mirco Tagliaboschi, ma nulla di più.

Una delle protagoniste principali e assolute dei calendari 2018 Marika Fruscio è stata categorica e sul suo profilo Instagram ha smentito il rumor e ha spiegato di essere felicemente single.

“Allora… premetto che io non ho nessun fidanzato – ha scritto la sexy showgirl, opinionista sportiva e tifosa vip del Napoli – Se certi giornalisti scambiano l’amicizia per amore non è certo colpa mia”.

L’opinionista sportiva e showgirl brianzola, ma napoletana d’adozione ha poi continuato: “Passo un weekend con amici e già è il mio fidanzato!!! Roba da matti. Ecco perché tante volte evito di mettere foto con uomini… perché poi devo giustificare foto e comportamenti. Per la cronaca… sono felicemente single”.

Ieri Marika Fruscio ha poi rifilato una stoccata al vetriolo a tutte coloro che condividono foto senza veli sui social, accompagnate da perle filosofiche. “Mettono frasi filosofiche accanto a foto mezze nude – ha scritto la tifosa vip del Napoli -, ma non è meglio essere sincere? Cosa costa dire sono esibizionista e questo è uno scatto dedicato al web… Macché!!! Si sentono tutte Socrate…”.