Martina Smeraldi sensuale su Instagram tra Catwoman e bagno in vasca

Martina Smeraldi è apparsa più sensuale e piccante che mai su Instagram sia in versione Catwoman sia durante un bagno in vasca. La bellissima e sexy attrice sarda di film per adulti ha condiviso foto super piccanti sul suo profilo social. In occasione del suo 21esimo compleanno, Martina Smeraldi ha ringraziato tutti i suoi follower per gli auguri ricevuti.

Martina Smeraldi: breve biografia

Come ben ricorderete Martina ha mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi.

Martina Smeraldi: i ringraziamenti ai suoi fan

La giovanissima attrice a luci rosse originaria di Cagliari ha ringraziato tutti e ha dichiarato sui social: “Alle persone che ogni giorno mi supportano sperando solo in un nuovo anno di salute e felicità per me e le persone che amo”.

